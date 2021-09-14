شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يكافح سوء تغذية 18.781 طفلا وسيدة باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، والذين بلغ عددهم خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م، 18.781مستفيدا.

وجرى فرز 3705 أطفال، وتقديم العلاج لـ 319 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 393 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1038 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 2619 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 447 حالة، وحصلت 2101 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، واستفادت 6832 مراجعة من أنشطة التوعية، و1327 مستفيدة من ركن المشورة. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.