صندوق التنمية السياحي يمكّن تطوير أول مشروع مستدام في الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الباحة

شهدت منطقة الباحة، أمس الاثنين، حفل توقيع اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة سيرا لإنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي كأول مشروع سياحي نوعي في منطقة الباحة، إحدى وجهات الاستثمار الرئيسية المحددة من قبل الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل قصي عبدالله الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، وماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا.

حقبة جديدة:

وتشكل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لحقبة جديدة في تاريخ الباحة السياحي، إذ عبر الفاخري عن سعادته بالدعم الذي يلقاه مشروع “منتجع رغدان السياحي” الواقع في منتزه رغدان الشهير بمنطقة الباحة، من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة الباحة، ودعمهم للفرص الاستثمارية بالوجهات السياحية بالمنطقة، وهو ما يؤكد على التكامل بين كافة قطاعات الدولة لخدمة الاستثمارات السياحية، كما يسهم في التعاون المشترك بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة سيرا، الذي يستهل مسيرة تحوّل منطقة الباحة إلى إحدى الوجهات السياحية الرائدة في المملكة.

وأبدى الفاخري ثقته بمجموعة سيرا وقدراتها العالية التي ستسخرها لتطوير المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية التي تهدف إلى استقطاب السياح من داخل وخارج المملكة.

إرث تاريخي كبير:

وتحظى منطقة الباحة باهتمام كبير؛ نظرًا لإرثها التاريخي والثقافي، إضافة لمناخها وتضاريسها وموقعها الجغرافي بين غرب المملكة وجنوبها لتكون إحدى المناطق الهامة لتفعيل التنوّع والتكامل السياحي في المملكة، وسينتج عن التعاون بين الصندوق ومجموعة سيرا مشروعًا سيكون الأول من نوعه للمساهمة في تنشيط السياحة في الباحة وتفعيل دورها كوجهة سياحية هامة.

من جهته أشار النفيعي إلى أن تطوير وجهات ترتكز على تجارب سياحية فريدة سيكون الأولوية الرئيسية لقطاع السياحة في السنوات القادمة، وقال: “نؤمن بأن الباحة ستصبح مقصدًا سياحيًّا جاذبًا للعطلات ومختلف الأنشطة الترفيهية وإقامة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات. ونأمل أن يكون المشروع نواة لمشاريع واستثمارات سياحية تجعل الباحة وجهة سياحية مميزة وتساهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل المستدامة في المملكة.

تطوير وجهة السياحة:

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل مجموعة سيرا على تطوير وجهة سياحية على مساحة 50 ألف متر مربع، وذلك وفقًا للمعايير العالمية وأسس التخطيط الحضري للمحافظة على طبيعة المدينة، والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتستهدف (وجهة الباحة) السياح من خارج وداخل المملكة وستشمل على منتجع فندقي فاخر يضم 200 غرفة فندقية وجناح تتميز بتجهيزات فريدة وقاعة متعددة الأغراض ومساحات للأنشطة الخارجية وعدد من المتاجر والمطاعم والمقاهي، بالإضافة لمركز لأنشطة الأطفال، ومسرح، وسوق على الطراز التقليدي، ومركز تسوّق حديث يضم متاجر لأبرز العلامات التجارية. كما ستستقطب الوجهة عشاق الطبيعة والباحثين عن المغامرة من خلال توفير أنشطة متنوعة مثل تسلق الجبال، والتنزّه، وركوب الدراجات، والتخييم.

يشار إلى أن دور الصندوق المحوري في تمكين الاستثمار السياحي نابع من التزامه بإحياء السياحة في مناطق المملكة التي تتميّز بإمكاناتها الطبيعية والجغرافية والحضارية، حيث إن دعم الصندوق لا يقتصر على توفير التمويل، بل يعمل أيضًا على استقطاب المستثمرين عبر إبراز الفرص الواعدة في هذه المناطق، وتطوير الأراضي ذات البعد الحيوي وعقد الشراكات مع الجهات المناسبة لتنفيذ وإدارة المشاريع.

وتأتي مشاركة مجموعة سيرا في المشروع لتعكس تاريخ الشركة العريق في تطوير المرافق السياحية الرائدة، وتجسّد التعاون المطلوب بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نهضة سياحية واقتصادية مستدامة في المملكة.

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