محمد بن مسعود - الدمام - في ليلة عودة "قوميز" لزيارة الشباك وتألق"المعيوف" تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه مساء اليوم على فريق الاستقلال الإيراني. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الهلال والاستقلال بفوز النادي السعودي بهدفين نظيفين. هدف الهلال الأول جاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة. "الهلال" يُسقط "الاستقلال" بثنائية .. ويتأهل للدور ربع النهائي الآسيوي محمد السيّد الخليج 365 2021-09-13 تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه مساء اليوم على فريق الاستقلال الإيراني. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الهلال والاستقلال بفوز النادي السعودي بهدفين نظيفين. هدف الهلال الأول جاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة. 13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 10:18 PM اخر تعديل 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 02:21 AM في ليلة عودة "قوميز" لزيارة الشباك وتألق"المعيوف" في ليلة عودة "قوميز" لزيارة الشباك وتألق"المعيوف" تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه مساء اليوم على فريق الاستقلال الإيراني. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الهلال والاستقلال بفوز النادي السعودي بهدفين نظيفين. هدف الهلال الأول جاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة. ، "الهلال" يُسقط "الاستقلال" بثنائية .. ويتأهل للدور ربع النهائي الآسيوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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