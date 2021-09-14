، "الأرصاد" تنبه 9 مناطق: ضباب وأمطار رعدية وأتربة مثارة وتدن في الرؤية ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة والشرقية والرياض ونجران وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل العلا وخيبر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تستمر الحالة على الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، كما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء .
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء ، بينما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل القنفذة والليث حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 02:08 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء"الأرصاد" تنبه 9 مناطق: ضباب وأمطار رعدية وأتربة مثارة وتدن في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة والشرقية والرياض ونجران وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل العلا وخيبر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تستمر الحالة على الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، كما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء .
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء ، بينما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل القنفذة والليث حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
، "الأرصاد" تنبه 9 مناطق: ضباب وأمطار رعدية وأتربة مثارة وتدن في الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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