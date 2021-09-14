، "آيفون".. أبل تحذر مستخدمي هاتفها من أضرار اهتزازات الدراجات النارية ،

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قالت شركة أبل إن مستخدمي هاتف آيفون عليهم أن يحذروا من تعرض هواتفهم لاهتزازات مؤذية من الدراجات النارية القوية، لأنها قد تدمر أنظمة الكاميرات في هذه الهواتف، وفق موقع الإذاعة البريطانية BBC
وفي التفاصيل، حذرت الشركة، وهي عملاق التكنولوجيا الأمريكية، من إلصاق هواتف آيفون بالدراجات النارية القوية، وذلك عبر وثيقة نشرت في قسم الدعم الفني على موقع الشركة، ورصدها موقع ماكرومرز.
وأوضحت أن اهتزاز هذه المركبات يمكن أن يؤذي خاصية التثبيت البصري للصورة، أو أنظمة الضبط التلقائي للصور. ويجب على مستخدمي السكوتر استخدام الحوامل التي تخفف من قوة الاهتزازات.
وذكر العديد من مستخدمي آيفون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هواتفهم تلفت بعد إلصاقها بدراجة نارية.
وتقول أبل إن العديد من إصدارات هواتف آيفون عرضة للتلف من هذا الفعل، فيما صممت هذه الأنظمة، التي يمكن أن تتعرض للتلف، لكي تحسن من جودة الصورة من خلال مقاومة الحركة والاهتزازات وتأثيرات الجاذبية.
"آيفون".. أبل تحذر مستخدمي هاتفها من أضرار اهتزازات الدراجات الناريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-14
قالت شركة أبل إن مستخدمي هاتف آيفون عليهم أن يحذروا من تعرض هواتفهم لاهتزازات مؤذية من الدراجات النارية القوية، لأنها قد تدمر أنظمة الكاميرات في هذه الهواتف، وفق موقع الإذاعة البريطانية BBC
وفي التفاصيل، حذرت الشركة، وهي عملاق التكنولوجيا الأمريكية، من إلصاق هواتف آيفون بالدراجات النارية القوية، وذلك عبر وثيقة نشرت في قسم الدعم الفني على موقع الشركة، ورصدها موقع ماكرومرز.
وأوضحت أن اهتزاز هذه المركبات يمكن أن يؤذي خاصية التثبيت البصري للصورة، أو أنظمة الضبط التلقائي للصور. ويجب على مستخدمي السكوتر استخدام الحوامل التي تخفف من قوة الاهتزازات.
وذكر العديد من مستخدمي آيفون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هواتفهم تلفت بعد إلصاقها بدراجة نارية.
وتقول أبل إن العديد من إصدارات هواتف آيفون عرضة للتلف من هذا الفعل، فيما صممت هذه الأنظمة، التي يمكن أن تتعرض للتلف، لكي تحسن من جودة الصورة من خلال مقاومة الحركة والاهتزازات وتأثيرات الجاذبية.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:25 AM
قالت إن اهتزاز هذه المركبات يمكن أن يؤذي خاصية التثبيت البصري للصورة
قالت شركة أبل إن مستخدمي هاتف آيفون عليهم أن يحذروا من تعرض هواتفهم لاهتزازات مؤذية من الدراجات النارية القوية، لأنها قد تدمر أنظمة الكاميرات في هذه الهواتف، وفق موقع الإذاعة البريطانية BBC
وفي التفاصيل، حذرت الشركة، وهي عملاق التكنولوجيا الأمريكية، من إلصاق هواتف آيفون بالدراجات النارية القوية، وذلك عبر وثيقة نشرت في قسم الدعم الفني على موقع الشركة، ورصدها موقع ماكرومرز.
وأوضحت أن اهتزاز هذه المركبات يمكن أن يؤذي خاصية التثبيت البصري للصورة، أو أنظمة الضبط التلقائي للصور. ويجب على مستخدمي السكوتر استخدام الحوامل التي تخفف من قوة الاهتزازات.
وذكر العديد من مستخدمي آيفون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هواتفهم تلفت بعد إلصاقها بدراجة نارية.
وتقول أبل إن العديد من إصدارات هواتف آيفون عرضة للتلف من هذا الفعل، فيما صممت هذه الأنظمة، التي يمكن أن تتعرض للتلف، لكي تحسن من جودة الصورة من خلال مقاومة الحركة والاهتزازات وتأثيرات الجاذبية.
، "آيفون".. أبل تحذر مستخدمي هاتفها من أضرار اهتزازات الدراجات النارية ،
المصدر : الخليج 365
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