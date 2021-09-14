شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..محامي: "عدم احتشام الفتاة ليس مبررا للتحرش بها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد المحامي سلطان العنزي، أن عدم احتشام الفتاة ليس مبررا للتحرش بها، موضحا أن بعض الشباب يعتقدون أن التحرش بمثابة عقاب للفتاة المتبرجة.

وقال العنزي خلال برنامج "ياهلا" :"البعض يعتقد أن التحرش فعل رادع للفتاة حال تبرجها أو ظهور أحد مفاتن جسمها، لكن الله أمرنا بأن نغض أبصارنا".

وأضاف: "هذا غير مبرر للتحرش، وهذا الفعل لا يجوز مهما كانت الأحوال، فالتحرش هو اعتداء ووفق النظام ستتم معاقبته".

يذكر أن عقوبة التحرش وفقا للنظام تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة مالية 300 ألف ريال.