«الزاد الخيري» يوزع 110 حقائب مدرسية على الطلاب ببريدة

الرياض - محمد عبدالله - أنهى الزاد الخيري التابع لجمعية البر الخيرية ببريدة، توزيع حقائب مدرسية على الأسر المقيدة في كشوفات الجمعية؛ وذلك بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري.

وبيَّن المشرف العام على الزاد الخيري المهندس عثمان البشر لـ"عاجل"، أن الجمعية تسلمت 110 حقائب موزعة على المراحل الدراسية الثلاث.

وثمَّن "البشر" هذا الدعم والمبادرة، حيث تعد الشركة من الشركات الرائدة في العمل الخيري والتي أرست هذا النهج في تفعيل صندوق موظفي سابك الخيري.

يُشار إلى أن "الزاد الخيري" ببريدة يعمل على العديد من الأهداف التي تتمحور بالبحث والتحري عن الفقراء والمحتاجين والوصول إلى مقارهم، والاستفادة من الثروات المهدرة باستثمارها وتوظيفها ثانية في خدمة الفقراء والمحتاجين كالأثاث المستعمل وغيره، وتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع، بالإضافة للعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الأفراد من خلال حثهم على التبرع لخدمة المجتمع، والمشاركة في تنفيذ برامج توعية مختلفة للشريحة المستهدفة تساهم في رفع مستوى الوعي، وكذلك إقامة المشروعات التي تحقق النفع العام وتزيد من إيرادات الزاد، وتأهيل الأسر المحتاجة وتنمية حب العمل في نفوسهم.