توصيات مهمة لإنجاح الحمية الغذائية لخفض الوزن

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، عددًا من النصائح الطبية والارشادات المهمة لإنجاح الحمية الغذائية، ودعت الراغبين في الحفاظ على الوزن المثالي لأجسامهم دون افتقارها للعناصر الغذائية والمغذيات المهمة إتباعها.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المهم أن يكون لدى كل شخص نظام غذائي متوازن وسليم للحفاظ على الوزن المثالي وصحة الجسم، وتجنب الوزن الزائد والبدانة التي يمكن أن تتسبب في عدد من المضاعفات الصحية الخطيرة.

توصيات للحمية الغذائية السليمة

وأضافت وزارة الصحة، أنه ينصح لإنجاح الحمية الغذائية إتباع بعض النصائح والإرشادات المهمة وهي كما يلي:

- استخدام الملاعق والأكواب المعيارية لتقليل كسب سعرات حرارية عبر محسوبة في النظام الغذائي.

- احرص على شرب كمية وافرة من الماء.

- احرص على تناول الوجبات في أوقاتها.

- نظم نومك وخذ القدر الكافي منه.

- جهز وجباتك مسبقًا فذلك يزيد من فرصة الإلتزام بالحمية

- تناول كمية كافية من الألياف لتعزيز الإحساس بالشبع وتقلل الكوليسترول والإمساك

- تناول الخضراوات الورقية في حال الإحساس بالجوع

- احرص على الحصول على الكالسيوم حسب احتياجك من منتجات الألبان.

- قلل من استخدام الزيوت والدهون المشبعة عند الطبخ.

- احرص على تقليل الملح واستبداله بالليمون والبهارات.

- احرص على الابتعاد عن السكريات المضافة والكربوهيدرات المصنعة.

- قلل الإضافة من أب نوع من أنواع الصلصات إلى الوجبات.

- قم بقياس وزنك مرة على الأقل في الأسبوع بعد الاستيقاظ من النوم مع المحافظة على قياس الوزن في نفس اليوم والساعة من كل أسبوع وبنفس الملابس والميزان المستخدم.

- لإنقاص الوزن تكون كمية الطاقة المأخوذة من الطعام أقل من الطاقة المبذولة في النشاط البدني.

- احرص على ممارسة النشاط البدني 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع مع الحرص على ارتداء حذاء رياضي مناسب.

معتقدات خاطئة بشأن الحميات الغذائية

وفي هذا الإطار، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من انتشار وشيوع معتقدات غير صحيحة وغير صحية فيما يتعلق بالحميات الغذائية المتنوعة والمختلفة لإنقاص الوزن.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لوحظ مؤخرًا الترويج لأنظمة غذائية مختلفة لإنقاص الوزن بشكل سريع، ومنها النظام الغذائي القليل أو الخالي من الكربوهيدرات والنظام الخالي من القمح.

ونوهت الغذاء والدواء، بأنه يلجأ من يروج لهذة الأنظمة والحميات الغذائية لمعلومات خاطئة وبيانات غير صحيحة عن القمح ومصادر الكربوهيدرات وتأثيرها على الصحة العامة للجسم.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين هذه المعتقدات الخاطئة، الترويج إلى أن الكربوهيدرات ذات سعرات حرارية عالية وتسبب زيادة في الوزن، وأيضًا أنها تسبب العديد من الأمراض من بينها أمراط القلب والسكري.

وأوضحت الغذاء والدواء، أن زيادة الوزن مرتبطة بعوامل عدة منها زيادة السعات الحرارية في الاحتياج اليومي بالوجبات، مشيرة لضرورة إتباع نظام غذائي صحي مرن ومتوزان يحتوي على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات والدهون والألياف والبروتينات والفيتنامينات.

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