نشرة «عاجل».. تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور وإدانة 24 متهمًا بغسل أموال

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور، وإدانة 24 متهمًا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال، التحالف يشن قصفًا ضد الميليشيات الحوثية في مأرب.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور.. محاكمة الممتنعين عن سداد الغرامات في الموعد

شفت مصادر اليوم الاثنين، عن تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين في جميع مناطق المملكة.

«الصحة» تنوه للمواعيد المتاحة للتطعيم ضد كورونا بمراكز اللقاحات

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًّا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

الإطاحة بمُروج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

إدانة 24 متهمًا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكمًا يقضي بإدانة 24 متهمًا ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عامًا، لإدانتهم بما نسب إليهم.

مجلس الشورى يوجه 15 مطلبًا إلى وزارات وجهات حكومية

وجه أعضاء مجلس الشورى، اليوم الإثنين، 15 مطلبًا لعدد من الوزارات والجهات الحكومية في المملكة، وذلك أثناء جلسته الـ41 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي.

هل يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها المتعثر؟.. «المنيع يجيب»

قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، إن الزوجة يجوز لها أن تدفع الزكاة لزوجها، إذا كان فقيرًا ومستحقًا للزكاة، وكانت غنية.

مختص بالموارد البشرية: 4 شروط مهمة لاستحقاق إعانة الباحثين عن عمل

قال المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، إنَّ أهم معايير استحقاق برنامج «إعانة» للباحثين عن عمل، هي البحث بشكل جاد عن عمل.

مستشار قانوني يحدد السبب وراء تحديثات مخالفات المرور.. ويؤكد: «أثرها إيجابي»

قال المحامي والمستشار القانوني أصيل الحسن، إن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا في الحد من تلك الممارسات.

«الغذاء والدواء» تحذر من 7 مخاطر متعلقة بمنتجات تبييض البشرة

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضرورة الاختيار والاستعمال الصحيح لمنتجات تبييض البشرة؛ لتفادي ظهور الأعراض الجانبية التي تؤذي البشرة.

حقيقة فيديو متداول لأشخاص يستعرضون اصطياد «وعل»

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون باستعراض كائن فطري (وعل) مصيد.

النيابة: السجن مدة 233 سنة بحق 24 متهما في قضية غسل أموال بقيمة ١٧ مليار ريال

قال متحدث النيابة العامة، في قضية غسل أموال لمبلغ ١٧ مليار ريال، أن التحقيقات النيابة انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما.

محامٍ يعدد آلية إثبات التحرش وعقوبات المتورطين

قال المحامي سلطان العنزي، إنَّ عقوبة التحرش تتراوح بين السجن سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة (من ألف إلى 100 ألف ريال)، والتشهير في حال العودة (تكرار الجريمة)، ويجوز للمحكمة الجميع بين عقوبتين أو ثلاث.

شرطة حائل: إيقاف مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يتشاجران مع فتاة

أوقفت شرطة حائل، اليوم الاثنين، مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يتشاجران مع فتاة.

الإطاحة بـ5 مخالفين ومقيم سرقوا 13 محلًا تجاريًا في جدة

ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم ارتكبوا 13 حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية في محافظة جدة.

بالأسماء.. 5 شركات تتصدر «الأكثر ارتفاعا» بمؤشر الأسهم السعودية

تصدرت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا، في مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية الذي أغلق اليوم مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

التحالف يشن قصفا ضد الميليشيات الحوثية في مأرب

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة غربي محافظة مأرب.

التشكيل المتوقع للنصر أمام تراكتور.. و«مينيز»: ندخل المباراة للفوز

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