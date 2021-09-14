اتفاقية لتنمية الغطاء النباتي لمحمية الملك سلمان الملكية

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في مقر المركز بالرياض، وذلك بهدف التعاون في تنمية الغطاء النباتي وتنوعه بالمحمية..

ووقع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقع عن الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله بن أحمد العامر.

وأوضح العبد القادر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز في تنمية وتطوير الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية بالمملكة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المواقع التابعة للمحميات، وإثراء التنوع النباتي بها، وذلك من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن مذكرة التعاون تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي والمحافظة على التنوع النباتي في المحمية، ونشر المعرفة والتوعية بأهمية تنمية الغطاء النباتي من خلال إشراك المجتمعات المحلية في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، إضافة إلى تفعيل البحوث والدراسات البيئية المشتركة لتحقيق أهداف المحمية في تنمية الغطاء النباتي واستعادة وحفظ الموائل الأساسية للمحمية. وتغطي مجالات التعاون بين المركز والمحمية تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية الغطاء النباتي، ودراسة الربط الإلكتروني بالدراسات المشتركة، وتزويد المراكز البيئية بالبيانات والمعلومات اللازمة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات البيئية العالمية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي في مجال تنمية الغطاء النباتي.

كما تشمل مجالات التعاون المشاركة في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات تنمية الغطاء النباتي في المحمية، وتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة، وكذلك التعاون من أجل تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية المعتمدة والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية بالإسهام في إيصال الرسائل التوعوية البيئية.