الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

توقعات بـ أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد تكون أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم:

وبحسب الأرصاد، تسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ42 مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.



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