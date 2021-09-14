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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14
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السياحة: أسعار خدمات مرافق الإيواء بالسعودية تخضع للعرض والطلب
لا صحة لوجود توجه لتحديد أسعار الخدمات المقدمة
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت وزارة السياحة، أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبني على وضع السوق.
لا تحديد لأسعار الخدمات:
وأشارت الوزارة، إلى عدم صحة وجود توجه لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء.
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