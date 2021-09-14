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السياحة: أسعار خدمات مرافق الإيواء بالسعودية تخضع للعرض والطلب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

السياحة: أسعار خدمات مرافق الإيواء بالسعودية تخضع للعرض والطلب

لا صحة لوجود توجه لتحديد أسعار الخدمات المقدمة
السياحة: أسعار خدمات مرافق الإيواء بالسعودية تخضع للعرض والطلب

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت وزارة السياحة، أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبني على وضع السوق.

لا تحديد لأسعار الخدمات: 

وأشارت الوزارة، إلى عدم صحة وجود توجه لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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