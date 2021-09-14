فنون أبها تطلق لياليها الثقافية والفنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، باكورة فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية في جمعية الثقافة والفنون بأبها بورشة تصوير لفن البورتريه في الأستوديو، وذلك في مقرها على طريق الملك خالد في حي المنهل يليها يوم الأربعاء ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح في العزيزة غربي أبها.

برامج وفعاليات متنوعة:

وأكد مدير الجمعية، أحمد السروي، أن الليالي التي تمتد لعدة أسابيع ستكون حافلة ببرامج وفعاليات متنوعة تراعي جميع الأذواق وتهتم بالمواهب الواعدة في المجالين الثقافي والفني، حيث أعدت خارطة عمل تكفل لكل موهبة فرصة للمشاركة في برنامج أو فعالية تدعم القدرات وتدمج الخبرات.

مجالات ثقافية متعددة:

وأشار السروي إلى أن ليالي أبها الثقافية والفنية ستعمل على مجالات ثقافية متعددة تشمل الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي إضافة للفنون الأدائية كالشعر والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام مع أمسيات ثقافية متعددة.

ودعا مدير ثقافة وفنون أبها المهتمين والمواهب من الجنسين للمشاركة في البرامج والفعاليات والتي تهدف للرفع بمستوى المخرجات الثقافية والفنية في منطقة عسير.

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