إغلاق طريق جبل الكعبة لتنفيذ عبارة كهرباء للحرم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت الجهات ذات العلاقة أخيرا إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول بهدف تنفيذ أعمال البنية التحتية، علمت «مكة» أن المشروع الذي سيتم العمل عليه في الطريق يتمثل في تنفيذ عبارة خدمات كهرباء رقم «6» بمشروع رفع موثوقية كهرباء المسجد الحرام، في سبيل راحة ضيوف بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة. في المقابل أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية أخيرا عن إغلاق طريق جبل الكعبة اعتبارا من نهاية محرم الماضي وحتى 15 شعبان المقبل، مهيبة بجميع مستخدمي الطريق المتاخم للمسجد الحرام باستخدام الطرق البديلة والتي سيتم عمل لوحات إرشادية لتوجيه المركبات عبرها.



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