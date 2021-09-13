إدانة 24 متهما ارتكبوا جريمة غسل أموال بـ17 مليار ريال

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وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عددا منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
حكم المحكمة
1- منع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم.
2 - إبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
3 - تغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال.
4 - مصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
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