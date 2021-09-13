شكرا لقرائتكم خبر بدءا من 23 سبتمبر.. آلية جديدة لدخول المقيمين والزائرين إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للطيران المدني 23 سبتمبر الحالي موعدا للعمل بالآلية الجديدة لدخول المقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة، والتي تلزم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، بفحص PCR سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، موجهة تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة للتحديث.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، وعلى من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة حاليا متمثلة في لقاحي ساينوفارم وساينوفاك، أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول، كما يجب على القادمين التسجيل في منصة «قدوم» قبل الوصول إلى المملكة.

وأشارت إلى تعديل إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهم الحجـر الصحـي المنزلـي لمـدة 5 أيـام، وأن يجـرى فحـص كورونا لهـم فـي اليوم الخامس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة.

آلية دخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم:

1 - تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الـ18عاما إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام، على أن يجرى فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

2 - تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشرة عاما فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

آلية وإجراءات دخول المقيمين والزائرين

