إصابات كورونا 75.. والصحة: استكملوا جرعتي اللقاح للوقاية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تراجعت الإصابات بفيروس كورونا أمس إلى 75 حالة، مع تعافي 66 حالة، و5 وفيات، دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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