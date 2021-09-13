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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول, وذلك بعد توزيعه على 3 فصول دراسية في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ممن لهم أبناء وبنات منتظمون في التعليم العام.
يُذكر أن برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 12:02 AM
بعد توزيعه على 3 فصول دراسية"الموارد البشرية" تودع مبالغ "دعم الحقيبة والزي المدرسي" للفصل الأول بحسابات المستفيدين
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول, وذلك بعد توزيعه على 3 فصول دراسية في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ممن لهم أبناء وبنات منتظمون في التعليم العام.
يُذكر أن برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.
، "الموارد البشرية" تودع مبالغ "دعم الحقيبة والزي المدرسي" للفصل الأول بحسابات المستفيدين ،
المصدر : الخليج 365
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