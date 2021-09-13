، "البنتاغون" يكشف سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد: السعودية تملك القوة والقدرات للدفاع عن أرضها وبحارها وأجوائها وحماية شعبها

ذكر متحدث البنتاغون جون كيربي في لقاء مع الصحفيين اليوم أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يأمل بزيارة السعودية، ولقاء ولي عهد السعودية وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه تم تأجيل الزيارة من قِبل الجانب السعودي.

وقال "كيربي" إن الزيارة تأجلت، ولم تُلغَ إلى الأبد. مشيرًا إلى أن السعودية دولة حليفة، والشريك الأساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان البنتاغون قد قال في بيان، وُزّع على وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الحالي، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع جميع حلفائها في الشرق الأوسط.

ووصف البيان العلاقات مع السعودية بالقوية وطويلة الأمد والتاريخية، مشيرًا إلى أن السعودية تملك القوة والقدرات للدفاع عن أرضها وبحارها وأجوائها، وحماية شعبها.. مؤكدًا أن السعودية دولة قوية، وصديق وحليف مهم للولايات المتحدة.