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ذكر متحدث البنتاغون جون كيربي في لقاء مع الصحفيين اليوم أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يأمل بزيارة السعودية، ولقاء ولي عهد السعودية وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه تم تأجيل الزيارة من قِبل الجانب السعودي.
وقال "كيربي" إن الزيارة تأجلت، ولم تُلغَ إلى الأبد. مشيرًا إلى أن السعودية دولة حليفة، والشريك الأساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وكان البنتاغون قد قال في بيان، وُزّع على وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الحالي، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع جميع حلفائها في الشرق الأوسط.
ووصف البيان العلاقات مع السعودية بالقوية وطويلة الأمد والتاريخية، مشيرًا إلى أن السعودية تملك القوة والقدرات للدفاع عن أرضها وبحارها وأجوائها، وحماية شعبها.. مؤكدًا أن السعودية دولة قوية، وصديق وحليف مهم للولايات المتحدة.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 12:00 AM
أكد: السعودية تملك القوة والقدرات للدفاع عن أرضها وبحارها وأجوائها وحماية شعبها"البنتاغون" يكشف سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة
ذكر متحدث البنتاغون جون كيربي في لقاء مع الصحفيين اليوم أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يأمل بزيارة السعودية، ولقاء ولي عهد السعودية وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه تم تأجيل الزيارة من قِبل الجانب السعودي.
وقال "كيربي" إن الزيارة تأجلت، ولم تُلغَ إلى الأبد. مشيرًا إلى أن السعودية دولة حليفة، والشريك الأساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وكان البنتاغون قد قال في بيان، وُزّع على وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الحالي، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع جميع حلفائها في الشرق الأوسط.
ووصف البيان العلاقات مع السعودية بالقوية وطويلة الأمد والتاريخية، مشيرًا إلى أن السعودية تملك القوة والقدرات للدفاع عن أرضها وبحارها وأجوائها، وحماية شعبها.. مؤكدًا أن السعودية دولة قوية، وصديق وحليف مهم للولايات المتحدة.
، "البنتاغون" يكشف سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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