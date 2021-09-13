، العراق: لن نتغاضى عن اعتداءات وانتهاكات طهران وأنقرة لأراضينا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا على هجوم الحرس الثوري الإيراني على مرتفعات كردستان

شدَّد تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، لشبكة رووداو الكردية اليوم الاثنين على أن بلاده لن تتغاضى عن اعتداءات وانتهاكات إيران وتركيا لأراضيها.

وفي التفاصيل، جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت قيادة البيشمركة الكردية أن الحرس الثوري الإيراني نفَّذ صباح اليوم الاثنين هجمات على مرتفعات إقليم كردستان العراق، لكن قوات البيشمركة لم تتضرر، وفق قناة إيران إنترناشيونال.

وقصفت المدفعية الإيرانية مناطق حدودية داخل إقليم كردستان العراق مرة ثانية اليوم الاثنين، بحسب مصدر محلي، وفق "العربية نت".

وأضاف المصدر بأن القصف، الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، استهدف ناحية سيدكان الحدودية التابعة لقضاء سوران شمال شرقي مدينة أربيل.

وأوضح أن ناحية سيدكان الحدودية كانت هدفًا للقصف الإيراني المتكرر في الفترة الماضية "بحجة وجود مقار لأحزاب كردية إيرانية معارضة".

وأشارت مواقع عراقية إلى أن المدفعية الإيرانية قصفت مناطق تابعة لقضاء جومان وسيدكان في محافظة أربيل، وهي مواقع تزعم طهران أنها "تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين مقتل اثنين من حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، فيما أعلنت قوات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني مقتل 9 من الجيش التركي خلال المواجهات العسكرية بين الطرفين.

يُشار إلى أنه على الرغم من أن تلك العمليات التركية تثير توترًا مع الحكومة العراقية غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر أكثر من مرة التأكيد أن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذا كانت بغداد "غير قادرة على القيام بذلك"، وفق قوله.

ودعا أردوغان بغداد في ديسمبر الماضي إلى تكثيف معركتها على الأرض ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وذلك خلال استقباله في أنقرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.