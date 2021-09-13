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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 11:54 PM
دعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات الإرهابية"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.
، "الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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