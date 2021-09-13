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توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.
وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من السعودية بداية شهر أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.
وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 11:47 PM
قال إنه سيصدر النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية سبتمبر الحالي"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة
توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.
وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من السعودية بداية شهر أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.
وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.
، "وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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