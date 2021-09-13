، ينبع.. اتفاقية لإنشاء مصنع لأبراج توليد الطاقة من الرياح ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقيمة 145 مليون ريال.. ويبدأ إنتاجه التجاري في 2023

وقَّعت الهيئة الملكية بينبع اليوم اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية بقيمة استثمارية بلغت (145 مليون ريال)؛ لإقامة مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح.

وتُعدُّ تلك الصناعة إضافة نوعية لمدينة ينبع الصناعية. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2023م، وأن يوفر 145 فرصة عمل جديدة.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في تنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية السعودية 2030.