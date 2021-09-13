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وقَّعت الهيئة الملكية بينبع اليوم اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية بقيمة استثمارية بلغت (145 مليون ريال)؛ لإقامة مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح.
وتُعدُّ تلك الصناعة إضافة نوعية لمدينة ينبع الصناعية. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2023م، وأن يوفر 145 فرصة عمل جديدة.
يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في تنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية السعودية 2030.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 11:44 PM
بقيمة 145 مليون ريال.. ويبدأ إنتاجه التجاري في 2023ينبع.. اتفاقية لإنشاء مصنع لأبراج توليد الطاقة من الرياح
وقَّعت الهيئة الملكية بينبع اليوم اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية بقيمة استثمارية بلغت (145 مليون ريال)؛ لإقامة مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح.
وتُعدُّ تلك الصناعة إضافة نوعية لمدينة ينبع الصناعية. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2023م، وأن يوفر 145 فرصة عمل جديدة.
يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في تنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية السعودية 2030.
، ينبع.. اتفاقية لإنشاء مصنع لأبراج توليد الطاقة من الرياح ،
المصدر : الخليج 365
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