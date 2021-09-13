شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محامي يوضح 3 طرق لإثبات واقعة التحرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المحامي سلطان العنزي الطرق القانونية لإثبات واقعة التحرش، وكيفية الإبلاغ عنها.

وذكر أن الإثبات يكون بالشهود أو التصوير أو بالكاميرات المثبتة بالمحلات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أنه يكفي لإثبات التحرش كاميرا وشاهد واحد، أو وجود شاهدين على الواقعة، لافتا إلي أنه يمكن الإبلاغ عن واقعة التحرش من خلال الاتصال على دوريات الأمن، وتقديم بلاغ الذي يرفع بعد ذلك إلى النيابة العامة.

ونوه بأنه في حال وجدت النيابة العامة أن الأدلة كافية ضد المتحرش يتم حبسه، وإحالته إلى المحكمة، والقاضي حينها يصدر العقوبة بحسب طبيعة كل قضية.