شكرا لمتابعة خبر عن "مواطن" يتبرع بكليته لإنقاذ صديقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر المواطن إبراهيم يحيى صورة له بعد إجرائه عملية جراحية للتبرع بـ "الكلى" لأحد أصدقائه.

وأشاد المتابعون باللافته الإنسانية والتضحية التي بذلها "إبراهيم" تجاه صديقه من أجل إنقاذ حياته.

يٌذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانوا قد سجلوا في برنامج التبرع بالأعضاء، وذلك قبل عدة أشهر.

ويأتي ذلك في بادرة إنسانية منهم تعكس عناية القيادة بمرضى الفشل العضوي النهائي وما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.