شكرا لمتابعة خبر عن أهالي محافظة العرضيات يشتكون الإنقطاع المتكرر للكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

يعاني أهالي محافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة هذه الأيام من الانقطاع المتكرر للكهرباء والذي يمتد لساعات طويلة في كثير من الأحيان .

وقد اوضح الأهالي ان إنقطاع الكهرباء تسبب لهم في الكثير من الأعطال بالأجهزة الكهربائية، وتسبب أيضاً في انقطاع أبناءهم عن مواصلت تعليمهم الإلكتروني من خلال منصة مدرستي في كثير من الايام وتأثر مستواهم الدراسي بسبب الغياب الناتج عن إنقطاع شبكات الإنترنت .

حيث أوضح المواطن أحمد القرني ان إنقطاع الكهرباء احداث اضرار كثيرة في الأجهزة الكهربائية بالمنازل إلى جانب وجود بعض المرضى وكبار السن في المنازل من الذين يستخدمون أجهزة طبية تعمل بالكهرباء قد لحق بهم الضرر من هذا الانقطاع.

كما ذكر المواطن حسين الحارثي أنهم تواصلوا مراراً وتكراراً مع شركة الكهرباء بسبب هذه الإنقطاعات ولم يجدوا سوى رسائل الإعتذار من الشركة دون إيجاد حل جذري لهذه المعاناة ومتمنياً من المسؤولين في شركة الكهرباء التدخل العاجل في وضع الحلول المناسبة والممكنة لإنهاء هذه المعاناة .