شكرا لمتابعة خبر عن مختص يكشف عن نسبة التقاعد المبكر في التعليم والصحة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية ، ياسر الحربي، عن سن التقاعد المبكر في التعليم والصحة والقطاع الأمني ونسبة المتقاعدين في المملكة.

وقال ياسر الحربي خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"30% من المتقاعدين تقاعد مبكر في مجالات مهمة ومن أبرزها قطاع التعليم والصحة والقطاع الأمني وهذه عندنا ثغرات فيها في السوق المحلي ويحتاج لخدمات وخصوصا في أعمار خمسينية أو أقل من الخمسين و55 ".

وأشار:"تصنيف منظمة الصحة العالمية الجديد أصبح في أمر غير متقدم، ولاشك أن هناك حاجة ماسة للاستفادة من مشاركتهم في البناء والتنمية وتحسين مدخلاتهم الشهرية لأن الرواتب مع متطلبات الحياة الجديدة أصبح غير كاف بأن يكون دخلا وحيدا".