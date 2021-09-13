شكرا لمتابعة خبر عن محلل سياسي: المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر ومن لديه عقل يدرك ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المحلل السياسي، عايد المناع، إن المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن كل من لديه عقل يدرك أن المملكة لا يمكن أن تقدم على مثل هذا النوع من الهجمات الإرهابية.

وأضاف أن المملكة كانت أكثر المتضررين من الإرهاب، بل سبقت الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى في محاربته، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "ما وراء الحدث" المذاع على قناة "24 السعودية.

وأشار إلى أن العمليات الإرهابية تحدث في كل مكان في العالم، مؤكدًا أن هجمات 11 سبتمبر تحتاج للتحقيق بشكل داخلي، لأن المملكة ليست طرفا فيها، ولا مصلحة لها فيما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية.