الرياض - محمد عبدالله - يبحث الكثير من الطلاب عن تردد قناة عين التعليمية على نايل سات لمتابعة المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وتعد قنوات عين التعليمية من الأدوات الدراسية المهمة التي تعتمد عليها وزارة التعليم مع منصة مدرستي ليتمكن الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عبر توفير الشرح عبر مجموعة من المعلمين والمعلمات.

تردد قنوات عين التعليمية

وتعرض وزارة التعليم الدروس التعليمية الخاصة بطلاب كافة الصفوف على قنوات عين التعليمية؛ حيث تبث عدد من البرامج التعليمية التي تفيد الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ويعد ذلك وسيلة من وسائل التعليم عن بُعد.

وتعد قناة عين التعليمية الأولى من بين مجموعة قنوات تعليمية أخرى، بالتعاون بين وزارة التعليم مع وزارة الإعلام، ويتم بث القناة على الترددات الخاصة بقنوات عبن التعليمية على الأقمار الصناعية عربسات ونايل سات وفقًا للتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11564

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12437

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500.

قنوات عين على يوتيوب

كما يمكن للطلاب والطالبات من متابعة قنوات عين على منصة يوتيوب لمشاركة محتوى الفيديو، وذلك من خلال والصفحة الخاصة بقناة عين على الموقع لمراحل الدراسة المختلفة والتي يتم بث الدروس على القناة مباشرة ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.

ويتم بث الدروس والشرح أكثر من مرة على مدار اليوم حتى يختار الطالب ما يناسبه من وقت كما يتم رفع الدروس على موقع يوتيوب وحساب قناة عين للمتابعة المستمرة من الطلبة للدروس.

ولمتابعة الدروس للمراحل الدراسية المختلفة عبر حساب شبكة قنوات عين التعليمية من خلال صفحتها الرسمية على منصة يوتيوب، يمكن للطلاب الدخول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

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