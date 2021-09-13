شرطة حائل: إيقاف مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يتشاجران مع فتاة

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت شرطة حائل، اليوم الاثنين، مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يتشاجران مع فتاة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأكد المقدم الشمري أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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