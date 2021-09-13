«الأرصاد»: 15 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل 15 مدينة في المملكة، الأعلى حرارة اليوم الإثنين.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي المدينة المنورة التي سجلت 42 درجة مئوية، الدمام 41.6 درجة مئوية، الأحساء 41 درجة مئوية، الخرج والقصيم 40 درجة مئوية.

كما سجلت القيصومة وحفر الباطن 39 درجة مئوية، الرياض 39.5 درجة مئوية، شرورة وبيشة ورفحاء 38 درجة مئوية، ينبع والعلا 37 درجة مئوية، عرعر 36 درجة مئوية، سكاكا 35 درجة مئوية.

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