مستشار قانوني يحدد السبب وراء تحديثات مخالفات المرور.. ويؤكد: «أثرها إيجابي»

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي والمستشار القانوني أصيل الحسن، إن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا في الحد من تلك الممارسات.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نشرة الرابعة» المذاع عبر فضائية «العربية» اليوم الإثنين، أن التنظيم الجديد لسداد مخالفات المرور سيسهم في خفض الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص والوفيات على الطرق بالمملكة.

وتابع أن ذلك يحقق رؤية ولي العهد 2030 للحد من الوفيات والحوادث المرورية ليصبح عدد 8 وفيات لكل 100 ألف شخص.

وكانت مصادر كشفت اليوم عن تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين في جميع مناطق المملكة.

وأفادت المصادر بأن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة، بحسب «العربية».

وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

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