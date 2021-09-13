النيابة: السجن مدة 233 سنة بحق 24 متهما في قضية غسل أموال بقيمة ١٧ مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - قال متحدث النيابة العامة، في قضية غسل أموال لمبلغ ١٧ مليار ريال، أن التحقيقات النيابة انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما.

واضاف أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

وأكد أن هناك 8 متهمين جاري طلبهم عن طريق الانتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة، مؤكدا أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.