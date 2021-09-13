«الطيران المدني» يحدد الإجراءات المحدثة لدخول القادمين للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الاثنين، الإجراءات المدحثة لدخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها.

وشاركت هيئة الطيران، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، دعت من خلالها التعرف على الإجراءات المحدثة.

إجراءات الدخول إلى المملكة

وأشار الطيران المدني، إلى أنه تم تحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسية.

وأوضحت الهيئة، أن إجراءات القادمين غير المحصنين والحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة والقادمين الذين استكملوا أحد اللقاحات غير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة وغير المعتمدة في المملكة تتمثل في التالي:

- تقديم فحص PCR سلبي لعينة تم سحبها خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة.

- يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أسام

- يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص أخر في اليوم الخامس بعد الوصول

- نتنهي مدة الحجر الصحي المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص

إجراءات الدخول المرافقين مع المحصنين

وبينّت هيئة الطيران المدني، أنه يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم مع مراعاة القواعد ة الإجراءات التالية:

- تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن 18 عامًا إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام

- إجراء فحص كورونا لمن أتم 8 أعوام فما فوق في اليوم الخامس

- الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة

- تطبق على غير المحصن من المرافقين الذين أتموا 18 عام فيما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

ونوهت هيئة الطيران المدني، على أنه يجب التسجيل في منصة قدوم قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة، أنه يجب على القادم الإلتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" وفقًا لخدمة التسلسل الزمني.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوفرة في المملكة بعد انتهاء مدة الحجز المؤسسي.

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