أبشر يحدد خطوات «إلغاء تفويض المركبات» بحالة عدم ظهور نتائج للمستفيد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الإثنين، الخطوات المطلوبة لإتمام إجراءات «إلغاء تفويض المركبات»، في حالة عدم ظهور نتائج إلكترونيًا للمستفيد.

وقالت المنصة، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه التواصل معها وتزويدها ببيانات؛ تشمل: الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة، ورقم هوية المفوض له، ونوع المركبة ورقم اللوحة.

واستكملت منصة أبشر: «يقوم المستفيد - بعد ذلك - بإرسال كلمة دعم فني أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار معلومة بطلب موظف عبر المجيب الآلي».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لمنصة أبشر عبر حسابها بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين، أريد إلغاء تفويض مركبة لكن لا يظهر لي «إلغاء» أو أي نتائج من خانتي: التفاويض وتفاويض المركبات.

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