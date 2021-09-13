«الغذاء والدواء» تحذر من 7 مخاطر متعلقة بمنتجات تبييض البشرة

الرياض - محمد عبدالله - نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضرورة الاختيار والاستعمال الصحيح لمنتجات تبييض البشرة؛ لتفادي ظهور الأعراض الجانبية التي تؤذي البشرة.

وقالت الهيئة، عبر فيديو توعوي بمقطع تويتر لـ«عبير الناصر» أخصائي أول رقابة، أن بعض المنتجات المغشوشة بالأسواق تحتوي على مواد محظورة في منتجات التجميل مثل الكورتيزون، والتي قد تؤدي لمخاطر صحية.

وتابعت: أن استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة من الممكن أن يؤدي إلى احمرار البشرة والحكة والجفاف وتقشر بالجلد وحب شباب وتصبغات بالبشرة، وزيادة حساسية البشرة.

ونصحت عبير الناصر، بعدم استخدام منتجات تجميل مجهولة المصدر، والشراء من مصادر موثوقة وعدم الخلط بمنتجات أخرى، واتباع تعليمات الشركة المصنعة أثناء الاستخدام، والتحقق من الصلاحية قبل الاستخدام، والتحقق من إدارج المنتج بقائمة منتجات التجميل المسجلة لدى الهيئة بالموقع الإلكتروني، والتوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب لأخذ الاستشارة الطبية.

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