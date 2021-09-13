حقيقة فيديو متداول لأشخاص يستعرضون اصطياد «وعل»

الرياض - محمد عبدالله - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون باستعراض كائن فطري (وعل) مصيد.

وتصل عقوبة صيد حيوان «الوعل» للمرة الأولى 60 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، تغلظ العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالبحث والتدقيق عبر الإنترنت تبين أن المقطع المتداول يعود إلى عام 2017م، وتم تصويره خارج المملكة.

يشار إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن العام، تبذل جهودًا كبيرة في متابعة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات لنظام البيئة.