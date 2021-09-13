142 موقعا مغتصبا بالأحساء

كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس كمال العجيري لـ«دوت الخليج»، أن المكتب ممثلاً في وحدة الوزارة في الهفوف قسم «الأراضي»، وقف على جميع التعديات على مخطط «بريقا» الزراعي التابع للوزارة من أحواش وتجمعات تقارب 142 موقعًا لا يملك أصحابها أي وثائق أو مستمسكات تخول ملكيتهم وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات، وجرى إشعار الأحواش المخالفة بالإزالة.

انتهاء المهلة

وشدد قسم الأراضي بوحدة الوزارة في إشعارات الإزالة على إلزامية إخلاء الأحداثات والأحواش بجميع محتوياتها من الموقع، وإلا سوف تزال دون أدنى مسؤولية عن أي متعلقات بالموقع وإلزام المعتدين بدفع تكاليف الإزالة بالقيمة المضاعفة مع فرض غرامات مالية، حسب الأنظمة والتعليمات في مدة أقصاها 7 أيام، انتهت أول من أمس.

وبعض مواقع التعديات، التي جرى إشعار القائمين عليها، هي عبارة عن أحواش وحظائر مصنعة من الأخشاب والصفائح المعدنية.

متنزهون وهواة

وتنتشر في منطقة «بريقا»، التي تبعد 18 كيلومترًا من مدينة الهفوف «شمال شرق الواحة الزراعية»، العديد من المزارع، وحظائر الأنعام، واسطبلات الخيول، وتشكل المواقع الصحراوية «الرملية» ملتقيا لهواة ركوب سيارات الدفع الرباعي في فصلي الربيع والشتاء، وتشهد تدفق أعدادًا كبيرة من المتنزهين والهواة في السير على الكثبان الرملية، وركوب الخيل، ومنطقة «بريقا» مجاورة لجبل الشعبة.