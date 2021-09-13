142 موقعا مغتصبا بالأحساء

انتهاء المهلة
وشدد قسم الأراضي بوحدة الوزارة في إشعارات الإزالة على إلزامية إخلاء الأحداثات والأحواش بجميع محتوياتها من الموقع، وإلا سوف تزال دون أدنى مسؤولية عن أي متعلقات بالموقع وإلزام المعتدين بدفع تكاليف الإزالة بالقيمة المضاعفة مع فرض غرامات مالية، حسب الأنظمة والتعليمات في مدة أقصاها 7 أيام، انتهت أول من أمس.
وبعض مواقع التعديات، التي جرى إشعار القائمين عليها، هي عبارة عن أحواش وحظائر مصنعة من الأخشاب والصفائح المعدنية.
متنزهون وهواة
وتنتشر في منطقة «بريقا»، التي تبعد 18 كيلومترًا من مدينة الهفوف «شمال شرق الواحة الزراعية»، العديد من المزارع، وحظائر الأنعام، واسطبلات الخيول، وتشكل المواقع الصحراوية «الرملية» ملتقيا لهواة ركوب سيارات الدفع الرباعي في فصلي الربيع والشتاء، وتشهد تدفق أعدادًا كبيرة من المتنزهين والهواة في السير على الكثبان الرملية، وركوب الخيل، ومنطقة «بريقا» مجاورة لجبل الشعبة.
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