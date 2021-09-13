تأهيل إلزامي لمقاولي الحفريات لتحسين المشهد الحضري

ووضعت الوزارة توصيفا لخدمة تأهيل مقاولي الحفريات، اشتمل على تسجيل مقاول حفريات ضمن قائمة تصنيف الأمانة، بعد اكتمال الشروط والضوابط المحددة لمقاولي أعمال الخدمات العامة للعمل بشوارع محافظات المملكة.
متطلبات خدمة تأهيل المقاولين
خطاب من الجهة المشرفة بطلب تأهيل المقاول
تعبئة (نماذج تأهيل مقاولي الحفريات).
شهادة تصنيف المقاولين) الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
شهادة السجل التجاري.
عضوية الغرفة التجارية والصناعية.
شهادة الزكاة والدخل.
رخصة البلدية.
وثائق المعدات.
بيان تفصيلي بالمعدات والآليات المملوكة للشركة.
ملف تعريفي عن المقاول وقائمة المشاريع التي قام بها والإمكانيات المتوفرة لديه.
شهادة السعودة.
عضوية هيئة المقاولين.
شهادة التأمينات.
مؤهلات الكادر الهندسي والفني
إقامة وشهادة تخرج المهندسين
إقامة وشهادة تخرج المراقبين
إقامة وشهادة تخرج المساحين
اسم وجوال المندوب الأول والثاني
إقامة سائقي المعدات
إقامة العمال العاديين
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