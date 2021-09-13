السجن 233 عاما لعصابة غسل الأموال

كما أكد أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.
وأوضح، هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة.
كما بين أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري أسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
تفاصيل....إدانة 24 متهما في جريمة غسل أموال تقدر بـ 17 مليار ريال
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