حائل : إيقاف شخصين تشاجرا مع فتاة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.



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