شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي يمني ارتكب 13 حادثًا جنائيًا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأضاف: "جميعهم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا (13) حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية بمواقع مختلفة في محافظة جدة وسرقة أموال وممتلكات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".