شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 233 عامًا لـ24 متهمًا في قضية غسل الأموال الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مصادرة 17 مليار ريال وغرامة 68 مليون

• 8 متهمين جاري طلبهم عن طريق الإنتربول

انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما، في قضية غسل أموال لمبلغ ١٧ مليار ريال.

وقال متحدث النيابة العامة، إن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

وأضاف أن هناك 8 متهمين جاري طلبهم عن طريق الانتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة.

وأكد المتحدث أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالاطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.