إيقاف شخصين تشاجرا مع فتاة واعتديا عليها في حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة حائل إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

شارك الخبر