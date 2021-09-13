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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه في قضية غسل الأموال بمبلغ ١٧ مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.
وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.
وقال: هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.
وبيَّن أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 10:07 PMمتحدث النيابة: التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال صدرت عليهم أحكام بلغت 233 سنة
أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه في قضية غسل الأموال بمبلغ ١٧ مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.
وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.
وقال: هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.
وبيَّن أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
، متحدث النيابة: التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال صدرت عليهم أحكام بلغت 233 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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