، مصادر "الخليج 365": حادث انقلاب السيارة وخروج قائدها "جوًّا" وقع اليوم على طريق "جدة - مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة وفاة في الطريق الرديف بالقرب من الكلية التقنية

كشفت مصادر "الخليج 365" عن تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل، الذي ظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها جوًّا، ومن ثم ارتطامه بالأرض.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق "جدة - مكة" في الخط الرديف، بالقرب من الكلية التقنية، عند الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم؛ ونتج منه وفاة قائد المركبة.

وبيَّنت المعلومات أن قائد المركبة شاب سعودي، انحرفت به المركبة، وارتطمت بالرصيف؛ ما أدى إلى انقلابها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه انقلاب مركبة، وخروج قائدها، وارتفاعه في الجو، ومن ثم ارتطامه بالأسفلت. وأكدت مصادر "الخليج 365" أن الحادث وقع اليوم على طريق جدة- مكة؛ ونتج منه وفاة السائق.