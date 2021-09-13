، "المعيذر" القطري يقدم محمد السهلاوي .. واللاعب يسعى إلى العودة لتشكيلة الأخضر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قدم نادي معيذر القطري، الاثنين، اللاعبين المحترفين الجدد، وحضره كل من الدكتور صالح علي العجي رئيس النادي، والدكتور محمود المحمود المدير التنفيذي، ومبارك غانم رئيس جهاز الكرة.
وقدم النادي لاعبيه الجدد: السعودي محمد السهلاوي، واللبناني نادر مطر والتونسي وسام الإدريسي والنيجيري عثمان دياباتي.
وقال السهلاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "قبل الانضمام لنادي معيذر تلقيت العديد من العروض السعودية والخليجية، لكني فضلت عرض معيذر".
وأكد أن الانتقال لنادي معيذر يعد تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لمساعدة الفريق في الصعود لدوري النجوم.
وأضاف السهلاوي: "أتمنى أن نكون في الموعد لتحقيق نتائج جيدة في الدوري، ولا شك أن الظهور بشكل جيد سيفتح لي الأبواب مجددًا لتمثيل المنتخب السعودي الذي يخوض غمار تصفيات مونديال قطر 2022".
وقال رئيس معيذر عن محمد السهلاوي : "السهلاوي يعد مكسبًا لنا وللكرة القطرية، حيث يعد أحد الأسماء الكبيرة في كرة القدم الآسيوية، وهذا ينطبق أيضًا على اللاعبين الجدد الآخرين".
"المعيذر" القطري يقدم محمد السهلاوي .. واللاعب يسعى إلى العودة لتشكيلة الأخضرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-13
قدم نادي معيذر القطري، الاثنين، اللاعبين المحترفين الجدد، وحضره كل من الدكتور صالح علي العجي رئيس النادي، والدكتور محمود المحمود المدير التنفيذي، ومبارك غانم رئيس جهاز الكرة.
وقدم النادي لاعبيه الجدد: السعودي محمد السهلاوي، واللبناني نادر مطر والتونسي وسام الإدريسي والنيجيري عثمان دياباتي.
وقال السهلاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "قبل الانضمام لنادي معيذر تلقيت العديد من العروض السعودية والخليجية، لكني فضلت عرض معيذر".
وأكد أن الانتقال لنادي معيذر يعد تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لمساعدة الفريق في الصعود لدوري النجوم.
وأضاف السهلاوي: "أتمنى أن نكون في الموعد لتحقيق نتائج جيدة في الدوري، ولا شك أن الظهور بشكل جيد سيفتح لي الأبواب مجددًا لتمثيل المنتخب السعودي الذي يخوض غمار تصفيات مونديال قطر 2022".
وقال رئيس معيذر عن محمد السهلاوي : "السهلاوي يعد مكسبًا لنا وللكرة القطرية، حيث يعد أحد الأسماء الكبيرة في كرة القدم الآسيوية، وهذا ينطبق أيضًا على اللاعبين الجدد الآخرين".
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:31 PM
قدم نادي معيذر القطري، الاثنين، اللاعبين المحترفين الجدد، وحضره كل من الدكتور صالح علي العجي رئيس النادي، والدكتور محمود المحمود المدير التنفيذي، ومبارك غانم رئيس جهاز الكرة.
وقدم النادي لاعبيه الجدد: السعودي محمد السهلاوي، واللبناني نادر مطر والتونسي وسام الإدريسي والنيجيري عثمان دياباتي.
وقال السهلاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "قبل الانضمام لنادي معيذر تلقيت العديد من العروض السعودية والخليجية، لكني فضلت عرض معيذر".
وأكد أن الانتقال لنادي معيذر يعد تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لمساعدة الفريق في الصعود لدوري النجوم.
وأضاف السهلاوي: "أتمنى أن نكون في الموعد لتحقيق نتائج جيدة في الدوري، ولا شك أن الظهور بشكل جيد سيفتح لي الأبواب مجددًا لتمثيل المنتخب السعودي الذي يخوض غمار تصفيات مونديال قطر 2022".
وقال رئيس معيذر عن محمد السهلاوي : "السهلاوي يعد مكسبًا لنا وللكرة القطرية، حيث يعد أحد الأسماء الكبيرة في كرة القدم الآسيوية، وهذا ينطبق أيضًا على اللاعبين الجدد الآخرين".
، "المعيذر" القطري يقدم محمد السهلاوي .. واللاعب يسعى إلى العودة لتشكيلة الأخضر ،
المصدر : الخليج 365
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