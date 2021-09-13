محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "البرتغالي " جارديم عن تشكيلة الأزرق الرسمية أمام الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تضم: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، قوميز). ويغيب عن الهلال اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة، فيما يغيب محمد كنو لتراكم البطاقات.

"قوميز " و"بيريرا" في مقدمة الهجوم.. أمام الاستقلال الإيراني أحمد سرور الخليج 365 2021-09-13 أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "البرتغالي " جارديم عن تشكيلة الأزرق الرسمية أمام الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تضم: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، قوميز). ويغيب عن الهلال اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة، فيما يغيب محمد كنو لتراكم البطاقات. 13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 07:18 PM أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "البرتغالي " جارديم عن تشكيلة الأزرق الرسمية أمام الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تضم: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، قوميز). ويغيب عن الهلال اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة، فيما يغيب محمد كنو لتراكم البطاقات.

، "قوميز " و"بيريرا" في مقدمة الهجوم.. أمام الاستقلال الإيراني ،

المصدر : الخليج 365

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