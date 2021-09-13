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محمد بن مسعود - الدمام - رصدت إدارة نادي الاستقلال الإيراني مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الاثنين، في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب زعيبل في دبي.
وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الاثنين:«إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبون بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال».
مكافأة مالية خاصة في حال هزيمة الهلال.. الاستقلال يحفز لاعبيهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-13
رصدت إدارة نادي الاستقلال الإيراني مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الاثنين، في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب زعيبل في دبي.
وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الاثنين:«إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبون بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال».
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
06:12 PM
رصدت إدارة نادي الاستقلال الإيراني مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الاثنين، في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب زعيبل في دبي.
وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الاثنين:«إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبون بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال».
، مكافأة مالية خاصة في حال هزيمة الهلال.. الاستقلال يحفز لاعبيه ،
المصدر : الخليج 365
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