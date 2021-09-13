، حنان القحطاني: عشق السيدات لممارسة كرة الطائرة يقودنا لتكثيف العمل ،

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أعربت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بالمستويات الرائعة التي قدمتها الفرق الـ6 المشاركة في منافسات بطولة المملكة المفتوحة، مؤكدة أن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى عشق السيدات لممارسة كرة الطائرة.
وقالت "القحطاني": هذا الشغف باللعبة سيقودنا لتكثيف العمل من أجل تسريع وتيرة التطور لدى اللاعبات السعوديات، مع العمل بشكل علمي مدروس على تكوين قاعدة كبيرة للكرة الطائرة السعودية من خلال الاهتمام بالنشء وجلب طواقم فنية على دراية تامة بما تتطلبه مرحلة التكوين".
واختتمت "القحطاني" حديثها بأن نهائي البطولة شهد مستوى كبيراً بين فريقي فينيكس وأكاديمية الاتفاق، وتوج فيه فريق فينيكس بكأس البطولة.
حنان القحطاني: عشق السيدات لممارسة كرة الطائرة يقودنا لتكثيف العملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-13
أعربت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بالمستويات الرائعة التي قدمتها الفرق الـ6 المشاركة في منافسات بطولة المملكة المفتوحة، مؤكدة أن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى عشق السيدات لممارسة كرة الطائرة.
وقالت "القحطاني": هذا الشغف باللعبة سيقودنا لتكثيف العمل من أجل تسريع وتيرة التطور لدى اللاعبات السعوديات، مع العمل بشكل علمي مدروس على تكوين قاعدة كبيرة للكرة الطائرة السعودية من خلال الاهتمام بالنشء وجلب طواقم فنية على دراية تامة بما تتطلبه مرحلة التكوين".
واختتمت "القحطاني" حديثها بأن نهائي البطولة شهد مستوى كبيراً بين فريقي فينيكس وأكاديمية الاتفاق، وتوج فيه فريق فينيكس بكأس البطولة.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
04:44 PM
أكدت على تسريع وتيرة التطور لدى اللاعبات السعوديات
أعربت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بالمستويات الرائعة التي قدمتها الفرق الـ6 المشاركة في منافسات بطولة المملكة المفتوحة، مؤكدة أن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى عشق السيدات لممارسة كرة الطائرة.
وقالت "القحطاني": هذا الشغف باللعبة سيقودنا لتكثيف العمل من أجل تسريع وتيرة التطور لدى اللاعبات السعوديات، مع العمل بشكل علمي مدروس على تكوين قاعدة كبيرة للكرة الطائرة السعودية من خلال الاهتمام بالنشء وجلب طواقم فنية على دراية تامة بما تتطلبه مرحلة التكوين".
واختتمت "القحطاني" حديثها بأن نهائي البطولة شهد مستوى كبيراً بين فريقي فينيكس وأكاديمية الاتفاق، وتوج فيه فريق فينيكس بكأس البطولة.
، حنان القحطاني: عشق السيدات لممارسة كرة الطائرة يقودنا لتكثيف العمل ،
المصدر : الخليج 365
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